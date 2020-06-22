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Что известно о деле "Сети"

Виктор Филинков
© Петр Ковалев/ТАСС

22 июня 2020 года в Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании вынес приговор двум участникам организации "Сеть" Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову. Их признали виновными в участии в террористическом сообществе и назначили пять с половиной и семь лет в колонии общего режима соответственно.

Фигуранты дела, первые аресты

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17 октября 2017 года в Пензе сотрудники ГИБДД и оперативники ФСБ России задержали Егора Зорина (род. 1997), студента факультета физико-математических и естественных наук Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета.

По данным следствия, в кармане у Зорина были обнаружены наркотические вещества. После задержания он написал явку с повинной, признавшись в участии в террористическом объединении. 18 октября ФСБ возбудила уголовное дело по статье 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества и участие в нем").

Вскоре после задержания Зорин дал показания на других жителей Пензы: Илью Шакурского (род. 1996), Василия Куксова (род. 1988), Дмитрия Пчелинцева (род. 1992) и Андрея Чернова (род. 1989). Шакурский и Чернов учились в пензенских вузах, Пчелинцев и Куксов были местными левыми активистами. Уголовное преследование Зорина вскоре прекратили в соответствии с примечанием 1 к статье 205.4, поскольку он добровольно сообщил о террористическом сообществе.

5 ноября 2017 года, в рамках дела в Санкт-Петербурге арестовали музыканта и программиста Армана Сагынбаева (род. 1992), его затем перенаправили в Пензу.

Первое сообщение в СМИ об арестах в Пензе появилось 11 декабря 2017 года в интернет-издании "ОВД-Инфо". Первоначально фигурантов этого дела включили в список задержанных по другому громкому процессу - экстремистского движения "Артподготовка" (запрещено в России). Однако вскоре выяснилось, что задержанные в Пензе и Санкт-Петербурге, не имеют к нему отношения.

Широкое освещение дела началось в январе 2018 года после очередных арестов в Санкт-Петербурге. Тогда были задержаны по обвинению в участии в террористической организации программист Виктор Филинков (род. 1994, гражданин Казахстана) и предприниматель Игорь Шишкин (род. 1991). После этих арестов интернет-издание "Фонтанка" впервые упомянуло, что террористическая организация, в причастности к которой они подозреваются, носит название "Сеть".

В апреле 2018 года по этому делу в Петербурге арестовали промышленного альпиниста Юлия Бояршинова (род. 1991). Последние фигуранты, активисты Михаил Кульков и Максим Иванкин (оба - род. 1994), были арестованы в Пензе 5 июля.

Все арестованные по делу "Сети" ранее не привлекались к уголовной ответственности. Объединяло их увлечение страйкболом, среди них несколько инструкторов по стрельбе. Сообщалось, что все подозреваемые, за исключением Василия Куксова, первоначально сознались в участии в террористической организации.

Версия следствия, обвинения

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По версии следствия, террористическая организация под названием "Сеть" оформилась к середине 2016 года, она имела "иерархическую структуру с четким распределением ролей участников в зависимости от их возможностей и интеллектуальных способностей". По данным обвинения, в "Сеть" входило несколько террористических ячеек: боевая группа "Пятое ноября" с подразделением "Восход" в Пензе, насчитывавшая около десяти человек, структуры в Санкт-Петербурге ("Марсово поле", "Иордан-СПб") и в Москве ("МСК").

По данным ФСБ, организация планировала теракты перед выборами президента РФ 18 марта 2018 года и чемпионатом мира по футболу летом того же года, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, а затем осуществить вооруженный захват власти. У некоторых из фигурантов изъяли взрывные устройства, гранаты, пистолеты и карабины.

8 апреля 2019 года ФСБ по решению Московского окружного военного суда включила сообщество "Сеть" в список организаций, признанных террористическими. Фигурантам дела "Сети", помимо статьи об участии в террористической организации, были предъявлены обвинения по статьям 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и 228.1 ("Производство и сбыт наркотических веществ") УК РФ. Пчелинцев также обвинялся по статье 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"; за то, что в 2011 году он пытался поджечь с помощью бутылки с "коктейлем Молотова" один из пензенских военкоматов).

Сообщалось, что в деле "Сети" могут быть и неустановленные организаторы группы.

Общественный резонанс

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Большой резонанс дело "Сети" получило в феврале 2018 года, когда один из фигурантов дела, Виктор Филинков, заявил, что признательные показания он дал под пытками. Впоследствии о применении пыток заявляли и большинство других фигурантов дела, а также Фархат Абдрахманов, Илья Капустин, Максим Симаков, Анатолий Уваров и Антон Шульгин, привлеченные к нему как свидетели.

По мнению некоторых правозащитных организаций, в том числе центра "Мемориал", дело "Сети" сфабриковано, а его фигуранты являются политзаключенными. В сентябре 2019 года Филинков первым из фигурантов дела направил жалобу на пытки в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В 2018-2019 годах в ряде городов России прошли митинги против пыток, в частности, в поддержку фигурантов дела "Сети".

11 декабря 2018 года в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека глава государства Владимир Путин заявил, что его "реально беспокоит" информация о пытках и сказал, что "с этим нужно поработать". 10 февраля 2020 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства неоднократно поручал проверить данное дело.

Суды, приговоры

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17 января 2019 года Московский окружной военный суд приговорил Игоря Шишкина, который обвинялся только по статье 205.4 УК РФ, к трем с половиной годам колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Шишкин пошел на сделку со следствием. Тем же решением Московский окружной военный суд внес "Сеть" в федеральный список террористических организаций.

Рассмотрение дела в отношении Иванкина, Куксова, Кулькова, Пчелинцева, Сагынбаева, Чернова и Шакурского началось в Приволжском окружном военном суде (город Самара) 14 мая 2019 года. Обвиняемые заявили о своей невиновности. 10 февраля Приволжский окружной военный суд признал всех семерых виновными и приговорил их к срокам от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режима.

Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года носит название 2-й Западный окружной военный суд) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривалось уголовное дело в отношении Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова. Бояршинов дал признательные показания, Филинков виновным себя не признавал. Помимо участия в террористическом сообществе Бояршинов обвинялся в хранении взрывчатых веществ.

Дело о двойном убийстве

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21 февраля 2020 года интернет-издание Meduza сообщило об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, знакомых с участниками террористической организации "Сеть".

Согласно материалам расследования Meduza, пропавших убили по приказу Дмитрия Пчелинцева.

В ноябре 2019 года близ деревни Лопухи обнаружили труп Дорофеева. 4 марта рядом с той же деревней нашли останки, которые, по данным источника ТАСС, могут принадлежать Екатерине Левченко.

Уголовное дело о двойном убийстве расследует управление СК по Пензенской области.

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