Что известно о деле "Сети"

17 октября 2017 года в Пензе сотрудники ГИБДД и оперативники ФСБ России задержали Егора Зорина (род. 1997), студента факультета физико-математических и естественных наук Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета.

По данным следствия, в кармане у Зорина были обнаружены наркотические вещества. После задержания он написал явку с повинной, признавшись в участии в террористическом объединении. 18 октября ФСБ возбудила уголовное дело по статье 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества и участие в нем").

Вскоре после задержания Зорин дал показания на других жителей Пензы: Илью Шакурского (род. 1996), Василия Куксова (род. 1988), Дмитрия Пчелинцева (род. 1992) и Андрея Чернова (род. 1989). Шакурский и Чернов учились в пензенских вузах, Пчелинцев и Куксов были местными левыми активистами. Уголовное преследование Зорина вскоре прекратили в соответствии с примечанием 1 к статье 205.4, поскольку он добровольно сообщил о террористическом сообществе.

5 ноября 2017 года, в рамках дела в Санкт-Петербурге арестовали музыканта и программиста Армана Сагынбаева (род. 1992), его затем перенаправили в Пензу.

Первое сообщение в СМИ об арестах в Пензе появилось 11 декабря 2017 года в интернет-издании "ОВД-Инфо". Первоначально фигурантов этого дела включили в список задержанных по другому громкому процессу - экстремистского движения "Артподготовка" (запрещено в России). Однако вскоре выяснилось, что задержанные в Пензе и Санкт-Петербурге, не имеют к нему отношения.

Широкое освещение дела началось в январе 2018 года после очередных арестов в Санкт-Петербурге. Тогда были задержаны по обвинению в участии в террористической организации программист Виктор Филинков (род. 1994, гражданин Казахстана) и предприниматель Игорь Шишкин (род. 1991). После этих арестов интернет-издание "Фонтанка" впервые упомянуло, что террористическая организация, в причастности к которой они подозреваются, носит название "Сеть".

В апреле 2018 года по этому делу в Петербурге арестовали промышленного альпиниста Юлия Бояршинова (род. 1991). Последние фигуранты, активисты Михаил Кульков и Максим Иванкин (оба - род. 1994), были арестованы в Пензе 5 июля.

Все арестованные по делу "Сети" ранее не привлекались к уголовной ответственности. Объединяло их увлечение страйкболом, среди них несколько инструкторов по стрельбе. Сообщалось, что все подозреваемые, за исключением Василия Куксова, первоначально сознались в участии в террористической организации.