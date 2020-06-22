Власти назвали предварительную причину взрыва в жилом доме в Самаре

ТАСС, 22 июня. Утечка газа, по предварительным данным, стала причиной взрыва в жилом доме в Самаре, где пострадали две женщины. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

Накануне спасатели эвакуировали 24 человека из-за происшествия в многоквартирном доме в Самаре, в результате которого пострадали две женщины, были повреждены межквартирные перегородки и 10 машин. Информация об инциденте поступила в рано утром, возгорания не произошло. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

"Произошел взрыв в жилом доме в Красноглинском районе Самары. По предварительной версии, произошла утечка газа. Пострадали жительницы двух соседних квартир, их состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства области.

В сообщении уточняется, что глава региона Дмитрий Азаров призвал провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего. Также по поручению Азарова в микрорайоне, где произошел взрыв, в ближайшее время пройдет проверка газового оборудования.

"По предварительным данным, в квартире, где произошел взрыв, был отключен газовый анализатор. Кроме того, по имеющейся информации, газовые анализаторы могут быть отключены и в других квартирах. Сделали ли это жители или представители управляющей компании, предстоит выяснить в ходе расследования".

В новость внесены изменения (18:24 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.