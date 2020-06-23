Telegraph: убивший трех человек в Рединге страдает психическими расстройствами

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Гражданин Ливии Хейри Саадалла, задержанный по подозрению в осуществлении теракта в центре Рединга, страдает психическими расстройствами. Как сообщила во вторник газета The Daily Telegraph , ранее у него было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство и пограничное расстройство личности, которое часто сопровождают вспышки ярости и склонность к импульсивному и опасному поведению.

Родственники Саадаллы, проживающие в Триполи, сообщили изданию, что он получал медикаментозное лечение, однако в последний месяц его состояние ухудшилось. По словам источников газеты The Sun, он также мог страдать параноидной шизофренией и был склонен к бреду, что и могло привести к трагедии.

Газета The Times во вторник сообщила, что 25-летний Саадалла в 2018 году получил убежище в Великобритании, за которым обратился еще в 2012 году, прибыв в королевство из Ливии, где после свержения Муаммара Каддафи началась гражданская война. По словам источников газеты, Саадалла мог быть участником конфликта, выступая на стороне одной из антиправительственных группировок. В Великобритании он проходил государственную программу дерадикализации потенциальных экстремистов, и его кураторы не увидели в нем будущего террориста. Ранее также сообщалось о том, что в 2019 году Саадалла попадал в поле зрения британской службы контрразведки MI-5, однако там также посчитали, что молодой человек не представляет реальной угрозы.

Нападение в Рединге

Вечером 20 июня в центре Рединга молодой мужчина напал с ножом на отдыхающих, убив трех человек и ранив еще нескольких. В течение пяти минут после нападения он был задержан полицейскими на месте происшествия. Как заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу, нападение рассматривается как теракт, за которым стоял преступник-одиночка. Задержанному пока не предъявлены обвинения, однако в полиции подтвердили, что одной из причин произошедшего могло быть нарушение психического здоровья нападавшего.

Ранее британские СМИ получили от источников в полиции информацию о том, что Саадалла был несколько раз судим, в последний раз - за кражу и нападение на охранника магазина. После этого ему грозила депортация в Ливию, но из-за сложной обстановки в стране он не был выслан на родину. Сообщается, что он вышел из тюрьмы за две недели до того, как напасть на людей в парке, рядом с которым жил.

The Times пишет, что Саадалла - выходец из состоятельной семьи, получавший образование в частной школе до начала конфликта в Ливии. Ранее он вместе с родственниками проживал в Манчестере, где у него могли быть общие знакомые с братьями Абеди - детьми иммигрантов из Ливии, спланировавшими нападение на посетителей концерта Арианы Гранде в мае 2017 года. Тогда в результате теракта рядом со стадионом "Манчестер-арена" погибли 22 человека, а также смертник Салман Абеди.