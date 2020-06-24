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Крушение пассажирского самолета в Пакистане

В Пакистане представили доклад о расследовании причин авиакатастрофы в Карачи

Министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан сообщил, что пилоты и авиадиспетчеры пассажирского самолета Airbus A320 компании "Международные авиалинии Пакистана" не следовали установленной процедуре во время полета

ТАСС, 24 июня. Пилоты и авиадиспетчеры пассажирского самолета Airbus A320 компании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, не следовали установленной процедуре во время полета. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан, представляя в парламенте доклад о расследовании причин катастрофы.

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По словам министра, само воздушное судно было "пригодно на 100%".

В начале июня Управление гражданской авиации страны сообщило, что пилот упавшего самолета проигнорировал инструкции авиадиспетчера при посадке. По информации ведомства, диспетчер дважды потребовал прекратить заход на посадку, но пилот продолжил приземление. При этом скорость воздушного судна была значительно выше допустимой.

Airbus A320 потерпел крушение вблизи международного аэропорта в Карачи. На его борту находились 99 человек, 97 из них погибли.

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ПакистанКрушение пассажирского самолета в Пакистане
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