Адвокат сообщил, что Ефремов готов усыновить и обеспечивать детей погибшего в ДТП

Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

"Он готов любым способом поддержать детей Захарова, в том числе обеспечивать их материально до конца своей жизни. Может обсуждаться вопрос и об их юридическом усыновлении для более успешного решения всех этих вопросов. На это мой подзащитный готов пойти не для того, чтобы откупиться, а в связи с тем, что сильно переживает сложившуюся ситуацию", - сказал Пашаев.