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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат сообщил, что Ефремов готов усыновить и обеспечивать детей погибшего в ДТП

По словам Эльмана Пашаева, актер готов любым способом поддержать детей Сергея Захарова
Михаил Ефремов (справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов готов любым способом поддержать детей погибшего в ДТП с его участием, в том числе усыновить их.

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Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

"Он готов любым способом поддержать детей Захарова, в том числе обеспечивать их материально до конца своей жизни. Может обсуждаться вопрос и об их юридическом усыновлении для более успешного решения всех этих вопросов. На это мой подзащитный готов пойти не для того, чтобы откупиться, а в связи с тем, что сильно переживает сложившуюся ситуацию", - сказал Пашаев.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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