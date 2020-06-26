МВД РФ сообщило о существенном сокращении продажи снюсов в торговых точках

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы провели более 200 тысяч проверочных мероприятий в торговых точках России в этом году, где продавалась некурительная никотиносодержащая продукция. Как сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, в связи с этим произошло существенное сокращение продажи снюсов.

"Территориальными органами Роспотребнадзора совместно с представителями Генеральной прокуратуры, МВД России и Следственного комитета их (проверок) проведено более 200 тысяч, включая порядка 60 тысяч внеплановых и выездных. В результате оборот некурительной никотиносодержащей продукции в торговых точках существенно сократился", - сказал министр, выступая на заседании Государственного антинаркотического комитета.

Оборот наркотиков

Колокольцев заявил, что уровень преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в России снизился почти на 9,5%.

"Совместными усилиями федеральных органов, региональных антинаркотических комиссий в прошлом году удалось достичь определенной положительной динамики. Уровень преступности в сфере незаконного оборота наркотиков снизился почти на 9,5%, а число больных наркоманией - на 5%", - процитировали ТАСС его слова в пресс-центре министерства.