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Дело Кирилла Серебренникова

Шахназаров считает решение суда по делу "Седьмой студии" правильным и взвешенным

Генеральный директор "Мосфильма" отметил, что этот случай должен послужить поводом пересмотреть систему финансирования в области культуры в целом

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров считает разумным и взвешенным решение суда по делу "Седьмой студии". Этот случай должен послужить поводом пересмотреть систему финансирования в области культуры в целом, сказал он ТАСС в пятницу.

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"Мне кажется, это правильное решение. Я не знаю подробностей дела, но я думаю, что это разумное, достаточно взвешенное решение. Мне кажется, что это хороший исход для господина Серебренникова. Он человек одаренный, безусловно. Главное, что у него есть возможность работать", - сказал Шахназаров.

Он считает, что систему финансирования в области культуры нужно сделать "более ясной и прозрачной". "Было бы неплохо, если бы этот случай послужил для начала серьезного анализа того, как у нас проводится госфинансирование культурных проектов. Вся система финансирования, она очень несовершенна. Имеет смысл посмотреть, как это в СССР было - система работала, считали сметы, очень сложно было какие-то нарушения проводить, все это было достаточно четко", - добавил собеседник агентства.

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