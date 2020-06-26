Шахназаров считает решение суда по делу "Седьмой студии" правильным и взвешенным

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров считает разумным и взвешенным решение суда по делу "Седьмой студии". Этот случай должен послужить поводом пересмотреть систему финансирования в области культуры в целом, сказал он ТАСС в пятницу.

"Мне кажется, это правильное решение. Я не знаю подробностей дела, но я думаю, что это разумное, достаточно взвешенное решение. Мне кажется, что это хороший исход для господина Серебренникова. Он человек одаренный, безусловно. Главное, что у него есть возможность работать", - сказал Шахназаров.

Он считает, что систему финансирования в области культуры нужно сделать "более ясной и прозрачной". "Было бы неплохо, если бы этот случай послужил для начала серьезного анализа того, как у нас проводится госфинансирование культурных проектов. Вся система финансирования, она очень несовершенна. Имеет смысл посмотреть, как это в СССР было - система работала, считали сметы, очень сложно было какие-то нарушения проводить, все это было достаточно четко", - добавил собеседник агентства.