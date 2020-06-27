СК завел дело на мужчину, угрожавшего учебной гранатой полицейским в Коломне

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который угрожал учебной гранатой полицейским в Коломне в Подмосковье. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, мужчина задержан.

"Следователем следственного отдела по Коломне задержан мужчина, подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ст. 318 УК РФ)", - сообщили в ГСУ.

В субботу сотрудники полиции выехали в квартиру в Коломне по вызову женщины из-за ссоры с ее сыном. Полицейские предложили мужчине проследовать с ними для составления административного протокола, после чего тот достал гранату и стал им угрожать. Сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы обезвредить мужчину. Он получил ранения руки и ноги, не опасные для жизни.

По данным инженера - сапера ОМОН ГУ Росгвардии по Московской области, граната оказалась учебной. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в ГСУ.