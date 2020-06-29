{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Кирилла Серебренникова

Защита по делу Серебренникова может подать жалобу после изучения полного текста приговора

Ранее режиссера приговорили к трем годам условно

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Защита по делу режиссера Кирилла Серебренникова планирует обжаловать приговор после изучения его полного текста и всех аргументов. Об этом в понедельник ТАСС сообщила адвокат Ирина Поверинова, представляющая фигурантку дела Софью Апфельбаум.

На эту тему
Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Сегодня в два часа дня мы приглашены в суд для ознакомления с протоколом и текстом приговора. После этого нам нужно будет все взвесить и обдумать. С подачей жалобы мы не намерены спешить, последний день для этого у нас 6 июля", - сказала Поверинова.

Мещанский суд Москвы в минувшую пятницу вынес приговор по делу "Седьмой студии". Серебренникова приговорили к трем годам условно, двое других фигурантов - Алексей Малобродский и Юрий Итин - также получили условные сроки. Экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности.

Суд не стал назначать Серебренникову дополнительное наказание в виде запрета занимать хозяйственно-распределительные должности в учреждениях культуры. Малобродский лишен на два года права занимать различные должности в учреждениях культуры.

Теги
РоссияСеребренников, Кирилл СеменовичДело Кирилла Серебренникова
Четыре человека пострадали при взрыве на станции техобслуживания в Бурятии
По предварительным данным, инцидент произошел из-за воспламенения топлива в баке ремонтируемого внедорожника
Читать полностью