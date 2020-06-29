Защита по делу Серебренникова может подать жалобу после изучения полного текста приговора

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Защита по делу режиссера Кирилла Серебренникова планирует обжаловать приговор после изучения его полного текста и всех аргументов. Об этом в понедельник ТАСС сообщила адвокат Ирина Поверинова, представляющая фигурантку дела Софью Апфельбаум.

"Сегодня в два часа дня мы приглашены в суд для ознакомления с протоколом и текстом приговора. После этого нам нужно будет все взвесить и обдумать. С подачей жалобы мы не намерены спешить, последний день для этого у нас 6 июля", - сказала Поверинова.

Мещанский суд Москвы в минувшую пятницу вынес приговор по делу "Седьмой студии". Серебренникова приговорили к трем годам условно, двое других фигурантов - Алексей Малобродский и Юрий Итин - также получили условные сроки. Экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности.

Суд не стал назначать Серебренникову дополнительное наказание в виде запрета занимать хозяйственно-распределительные должности в учреждениях культуры. Малобродский лишен на два года права занимать различные должности в учреждениях культуры.