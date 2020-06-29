Площадь пожара в драмтеатре Владимира увеличилась до 500 кв. м

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Площадь пожара в здании Владимирского академического театра драмы увеличилась до 500 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

"Площадь возгорания возросла до 500 кв. м", - уточнили в пресс-службе, добавив, что в 16:50 мск пожар локализловали, а в 17:16 мск ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным ведомства, возгорание произошло при проведении электротехнических работ. Во время пожара в театре не было мероприятий. По предварительной информации, пострадал мужчина 1969 года рождения.

В приемном отделении городской больницы скорой помощи добавили, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. "Один человек пострадал, доставлен к нам в тяжелом состоянии, у него термические ожоги", - сказала собеседница агентства, отметив, что пострадавший находится в сознании.

Сообщение о возгорании в задней части здания областного драмтеатра на улице Дворянской поступило в 16:08 мск в Главное управление МЧС по области. На месте работают пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона. Изначально площадь возгорания составляла 50 кв. м. Очаг находится в фойе на первом этаже. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Владимирский драмтеатр был основан в 1848 году актером Иваном Лавровым. На его сцене в разные годы играли такие известные актеры театра и кино, как Евгений Евстигнеев и Александр Дедюшко. В последние годы театр известен своими резонансными постановками. Здание, в котором сейчас располагается театр, было построено в 1971 году.

В новость были внесены изменения (17:22 мск) - добавлена информация о пострадавшем, (17:38 мск) - данные о ликвидации открытого горения.