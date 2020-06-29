Во Владимире загорелось здание драматического театра

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Возгорание здания драматического театра произошло во Владимире. Спасатели наращивают группировку сил и средств, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

"В 16:08 в Главное управление МЧС [по области] поступило сообщение о загорании в задней части здания областного драмтеатра по адресу: ул. Дворянская, 4. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона. В настоящий момент на месте работают 13 единиц техники", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области ТАСС уточнили, что площадь возгорания в здании Владимирского академического театра драмы составляет 50 кв. метров. "Предварительно, площадь возгорания составляет 50 кв. метров, горит фойе на первом этаже. Силы и средства работают по повышенному номеру", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в МЧС добавили, что, по предварительным данным, людей в здании нет.