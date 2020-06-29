{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Во Владимире загорелось здание драматического театра

На месте работают 13 единиц техники, площадь пожара составляет 50 кв. м

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Возгорание здания драматического театра произошло во Владимире. Спасатели наращивают группировку сил и средств, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

"В 16:08 в Главное управление МЧС [по области] поступило сообщение о загорании в задней части здания областного драмтеатра по адресу: ул. Дворянская, 4. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона. В настоящий момент на месте работают 13 единиц техники", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области ТАСС уточнили, что площадь возгорания в здании Владимирского академического театра драмы составляет 50 кв. метров. "Предварительно, площадь возгорания составляет 50 кв. метров, горит фойе на первом этаже. Силы и средства работают по повышенному номеру", - уточнили в пресс-службе. 

Кроме того, в МЧС добавили, что, по предварительным данным, людей в здании нет.

Теги
РоссияВладимирская область
Пожар в драмтеатре Владимира потушен
Площадь возгорания составила 500 кв. м
Читать полностью