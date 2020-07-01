Один из раненых в результате стрельбы в Оклахоме полицейских умер

ТАСС, 1 июля. Сержант полиции США Крэйг Джонсон, получивший огнестрельные ранения в результате инцидента в городе Талса (штат Оклахома), умер в больнице. Об этом говорится в заявлении полиции города, опубликованном во вторник в Twitter.

"Сержант полиции Талсы Крэйг Джонсон умер в 13:19 (21:19 мск - прим. ТАСС) 30 июня 2020 года, у него остались два маленьких сына, жена, родители и сотни братьев и сестер в департаменте полиции", - сообщается в публикации.

Соболезнования в связи со смертью полицейского высказали шеф полиции Талсы и мэр города. Слова поддержки семье Джонсона также направила Секретная служба США.

В ночь с 28 на 29 июня двое полицейских остановили мужчину, после чего завязалась драка, и он открыл огонь. Нападавший скрылся с места преступления, но правоохранительным органам удалось установить его личность. В настоящее время ведутся его поиски. Второй сотрудник полиции находится в критическом состоянии.