Пожарные локализовали лесной пожар на площади 17 га в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Пожарные расчеты, которые борются с огнем в лесу в Белокалитвинском районе Ростовской области, локализовали пожар на площади 17 га. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"Пожар локализован в 21:10 мск на площади 17 га. Вертолет МЧС России Ми-8 произвел 18 сбросов (90 тонн воды)", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в Белокалитвинском районе на землях лесного фонда поступила в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ростовской области в 16:30 мск. Ранее группировка, которая борется с лесным пожаром, была увеличена до 75 человек личного состава, привлечена 21 единица техники, в том числе 33 сотрудника МЧС России и 9 единиц техники.