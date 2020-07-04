СМИ: в Иране по делу о взрыве в клинике Тегерана задержали девять человек

ТЕГЕРАН, 4 июля. /ТАСС/. Власти Ирана задержали девять человек по делу о взрыве в частной клинике на севере Тегерана, в результате которого погибли 19 человек. Об этом сообщила в субботу газета Iran.

Отмечается, что среди задержанных представители руководства клиники, включая управляющего директора и владельцев учреждения. При этом в рамках расследования рассматривается версия о том, что вина за происшествие может лежать на контролирующих органах.

Взрыв в одной из медицинских клиник на севере Тегерана произошел во вторник вечером. В результате погибли 19 человек, 24 получили ранения. Возможной причиной инцидента власти страны называют утечку газа и пожар, которые спровоцировали взрыв кислородных баллонов.