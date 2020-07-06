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Прокуратура не подтвердила информацию о падении самолета в Нижегородской области

Ранее сообщалось о возможном падении легкомоторного воздушного судна вблизи Игумновского шоссе в Дзержинске

ТАСС, 6 июля. Информация о падении легкомоторного самолета Ан-2 в Дзержинске Нижегородской области не подтвердилась. Об этом сообщила журналистам старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

В 16:38 мск поступило сообщение о возможном падении легкомоторного воздушного судна вблизи Игумновского шоссе в Дзержинске Нижегородской области.

"Информация о жесткой посадке воздушного судна не подтвердилась. Прокурорская проверка транспортной прокуратурой окончена", - сказала Иванова.

Теги
РоссияНижегородская область
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