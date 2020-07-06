Расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", - сказал он.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщал, что следствие предъявило Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы. В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил, что завершение дела - это ожидаемо и вполне логично. "Боюсь, началась игра для получения условного наказания. Но надеюсь, тот факт, что господин Ефремов не признает свою вину, особо не повлияет на итог дела", - сказал он.

Ефремов обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ - в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении.

В ближайшее время к ознакомлению с материалами приступят четверо потерпевших, обвиняемый и его защита. Затем дело будет направлено в прокуратуру, а после утверждения там обвинительного заключения - в суд.

В правоохранительных органах уточнили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей о том, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а пассажиров в машине не было. Сам автомобиль технически исправен.

Обстоятельства ДТП

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.

Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. 3 июля адвокат сообщил, что Ефремов "заявил о невиновности в совершении ДТП", но позже уточнил, что "не говорил, что [Ефремов] отказался от признания вины", а вопрос об этом в ходе допроса актера не поднимался.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.