В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух подростков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге арестован мужчина, обвиняемый в изнасиловании двух девочек и совершении против них иных насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, обвиняемый 4 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по набережной Черной речки в Санкт-Петербурге, изнасиловал и совершил другие действия сексуального характера в отношении девочек 2005 и 2006 года рождения, применив физическую силу. Расследование уголовного дела продолжается.

"В настоящее время ему предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу сообщили о расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Подозреваемого в их совершении задержали, им оказался мужчина 1993 года рождения.