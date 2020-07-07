Суд отказался выводить адвоката Катчева из дела Сафронова

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы отказался выводить из дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова адвоката Дмитрия Катчева, которого следствие привлекло в качестве свидетеля по делу о государственной измене.

Ранее следователь ФСБ заявил, что адвокат не может участвовать в деле, так как он вызван в качестве свидетеля завтра на допрос. Катчев на это заявил, что давно представляет интересы Сафронова, поэтому не является свидетелем.

Сейчас в Лефортовском суде продолжается рассмотрение ходатайства ФСБ об избрании меры пресечения Сафронову в виде заключения под стражу.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей ФСБ России, он подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Как отметили в Роскосмосе, задержание советника гендиректора не касается его текущей работы в госкорпорации.

Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах - корреспондент и специальный корреспондент "Коммерсанта", в 2019-2020 годах - специальный корреспондент газеты "Ведомости". Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. В мае этого года Сафронов был назначен советником главы Роскосмоса по информационной политике, курировал ряд спецпрограмм госкорпорации.