СМИ: сбившему протестующих в Сиэтле предъявили обвинение в ДТП со смертельным исходом

ТАСС, 9 июля. Прокуратура округа Кинг (штат Вашингтон) предъявила обвинения в ДТП со смертельным исходом мужчине, который въехал в толпу участников протестной акции в Сиэтле в ночь на 4 июля. Об этом сообщила в среду вечером газета Seattle Times .

32-летнему Дэвиду Келету также предъявлены обвинения в безрассудном вождении и наезде на пешехода. Кроме того, следствие намерено провести анализ крови Келета, чтобы определить, не находился ли он под действием наркотиков. Обвиняемый остается под стражей, ему назначен залог в размере $1,2 млн.

В ночь на 4 июля автомобиль въехал в перекрытую для протестующих часть шоссе в Сиэтле и протаранил находящуюся там группу демонстрантов. В результате две женщины были госпитализированы. Одна из них - 24-летняя Саммер Тейлор - позднее умерла. Другая остается в тяжелом состоянии.

За время протестов в рамках движения Black Lives Matter произошел ряд инцидентов с наездом водителей на протестующих, перекрывавших улицы и шоссе: в Блумингтоне (штат Индиана), Портленде (штат Орегон), Баффало (штат Нью-Йорк), Миннеаполисе (штат Миннесота), Ричмонде (штат Вирджиния). Однако ранее эти происшествия не приводили к смерти участников акций протеста.