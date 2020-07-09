Уголовное дело возбудили после пожара в жилом доме в Пензе, где погибли три человека

ПЕНЗА, 9 июля. ТАСС. Следователи возбудили уголовное дело в связи с пожаром в жилом доме в Пензе, где погибли три человека. Об этом говорится в четверг в сообщении на сайте следственного управления СК по региону.

"По факту гибели трех лиц при пожаре в Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Пожар произошел ночью 9 июля в квартире на втором этаже дома на ул. Попова. На момент пожара в квартире находились пять человек. Трое из них погибли, еще двоим удалось спастись.

"Очаг возгорания находился в месте расположения дивана в жилой комнате. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении", - сообщает ведомство.