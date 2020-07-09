Защита Сафронова ожидает допроса его бывших коллег-журналистов по делу о госизмене

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Защита советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова считает, что ФСБ может допросить его бывших коллег-журналистов по делу о госизмене. Об этом ТАСС в четверг сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

"Мы ожидаем, что следствие допросит в качестве свидетелей бывших коллег-журналистов Сафронова. Одновременно с тем будет утверждать, что дело не связано с журналистской деятельностью", - сказал защитник.

Адвокат напомнил, что предъявление обвинений Сафронову состоится в понедельник, 13 июля.

Экс-журналист, советник главы Роскосмоса Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник утром. ФСБ России возбудила в отношении Сафронова уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Лефортовский суд Москвы отправил его под арест до 6 сентября. Ему грозит до 20 лет колонии.