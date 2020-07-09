Адвокат просит СК привлечь Фургала к ответственности из-за пожара в лагере "Холдоми"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Адвокат Игорь Трунов намерен подать заявление в СК о привлечении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к ответственности из-за пожара в лагере "Холдоми". Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Завтра я напишу заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить в отношении Фургала уголовное дело из-за этого пожара. Он участвовал в открытии "Холдоми", он участвовал в освоении денег, выделенных из бюджета РФ на этот лагерь. Он знал о том, что там происходит с пожарной безопасностью, но не предпринял никаких мер для ее организации на должном уровне. Здесь с нашей точки зрения есть состав халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей", - сказал Трунов. По его словам, если СК не возбудит уголовное дело, то он обжалует отказ в этом в судебном порядке.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Погибли четверо детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м, из 26 палаток сгорели 20.

В конце июля 2019 года Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал директора лагеря Максима Кузнецова, владельца комплекса "Холдоми" Виталия Бурлакова, а также начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Они стали фигурантами дела о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Позже Новгородцева отпустили под домашний арест, затем под подписку о невыезде. В марте Бурлаков был отпущен под домашний арест. 23 июня 2020 года под домашний арест был переведен и Кузнецов.

Сразу после пожара Дмитрий Медведев, который тогда был главой правительства, возмутился высказыванием губернатора Фургала, заявившего, что власти не знали о существовании этого лагеря. Фургал утверждал, что проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря на территории базы отдыха, при этом никто знал, что там есть палаточный лагерь.

По данным следствия, в лагере проводились плановые учения, в ходе которых сотрудник МЧС Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не принял мер, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. Бурлаков и Кузнецов, по версии следствия, не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха.