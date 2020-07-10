СК проводит проверку после хлопка газа в жилом доме в Кировской области

КИРОВ, 10 июля. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в поселке Кикнур Кировской области. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователи проводят проверку по факту происшествия в поселке городского типа Кикнур, где в жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси", - говорится в сообщении.

Проверку по факту взрыва газа в доме также начала прокуратура Кировской области. "По поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока прокуратура Кикнурского района проводит проверку исполнения законодательства в части надлежащего содержания внутридомовых систем газоснабжения", - сообщили журналистам в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, при необходимости для пострадавших развернут пункт временного размещения. "На 09:00 10 июля запланировано проведение комиссии по чрезвычайным ситуациям по обеспечению пожарной безопасности района", - добавили там, отметив, что в настоящее время на месте ЧП работают 24 человека и десять единиц техники.

В пятницу в 05:54 в Кикнуре на улице Шарыгина, 1а, произошел хлопок газовоздушной смеси на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома. Один человек погиб, в первом подъезде произошло обрушение перекрытия первого этажа.

По данным МЧС, из многоквартирного дома эвакуированы 16 человек. В настоящий момент проводится разбор завалов.

В новость внесены изменения (09:27 мск) - добавлена информация в третьем абзаце.