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Протестующего у парламента в Белграде ударили ножом

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, нападение совершил еще один участник митинга

БЕЛГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Один из участников антиправительственной демонстрации у здания парламента в Белграде в пятницу получил ножевое ранение.

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Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, нападение совершил еще один участник митинга.

Инцидент произошел во время давки у металлических ограждений. Полицейские в гражданском, находящиеся в толпе, вытащили пострадавшего в безопасное место и оказали ему помощь в здании парламента. Их коллеги также задержали нападавшего.

Массовая акция начиналась мирно, участники скандировали патриотические лозунги. В последний час толпа "раскачивается", звучат антиправительственные лозунги.

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