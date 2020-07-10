Протестующего у парламента в Белграде ударили ножом

БЕЛГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Один из участников антиправительственной демонстрации у здания парламента в Белграде в пятницу получил ножевое ранение.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, нападение совершил еще один участник митинга.

Инцидент произошел во время давки у металлических ограждений. Полицейские в гражданском, находящиеся в толпе, вытащили пострадавшего в безопасное место и оказали ему помощь в здании парламента. Их коллеги также задержали нападавшего.

Массовая акция начиналась мирно, участники скандировали патриотические лозунги. В последний час толпа "раскачивается", звучат антиправительственные лозунги.