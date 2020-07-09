Вторая волна эпидемии в Сербии: ожесточенные протесты против новых ограничительных мер

Шаги сербских властей по борьбе со второй волной коронавируса привели к волнениям в столице

Когда 87 российских военных в середине мая улетали из Сербии с медалями и почетными грамотами от Министерства обороны страны, на аэродроме Батайница царила приподнятая атмосфера. Сербские и российские врачи, а также специалисты радиационной, химической и биологической защиты прощались надолго. Казалось, что вирус был практически побежден. Российские военнослужащие оказали существенную помощь: обработали более 1 млн 685 тыс. квадратных метров медучреждений, около 500 тыс. квадратных метров городских улиц, помогли в лечении 880 заразившихся по всей стране. Окончательно побороть эпидемию предстояло сербским военным, получившим важный опыт во время работы с российскими коллегами.

Описание Российские военные медики и сербские врачи на территории медицинского учреждения в Белграде, 13 апреля 2020 года © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Первоначально события развивались по благоприятному сценарию. Сербия успешно запускала экономику и одну за другой отменяла санитарные меры. Страна первой в посткоронавирусной Европе провела парламентские выборы. Однако взрывной рост количества инфицированных заставил президента Александара Вучича обратиться к гражданам с заявлением: ограничительные меры возобновляются, в столице вводится комендантский час на все выходные дни. СOVID-19 как фактор протеста Часть граждан не поддержала сербского лидера и, не дожидаясь окончания его обращения к нации, некоторые вышли на улицы. Мирный протест против комендантского часа перерос в попытку штурма здания парламента страны. После этого начались полномасштабные столкновения полиции и демонстрантов, которые привели к ножевым ранениям и серьезным травмам и ожогам для 43 сотрудников МВД. По данным полиции, среди протестующих пострадали 17 человек. Во время разгона участников протестов полицейские применили слезоточивый газ и дубинки, были задержаны 23 человека.

Описание Столкновение полиции с демонстрантами у здания парламента в Белграде, 7 июля 2020 года © EPA-EFE/KOCA SULEJMANOVIC

Региональная "дочка" американского CNN — канал N1 — вела трансляцию акции, фиксируя "жесткие действия полиции". К утру беспорядки стихли, однако началась активная работа прозападных оппозиционных политиков по распространению отснятых ночью кадров. Примечательно, что в объективы N1 попала даже женщина, представившаяся "россиянкой, пострадавшей от диктатуры Ельцина и борющаяся против диктатуры Вучича", которая пожаловалась, что получила удар дубинкой по голове. Данный факт одиозный сербский Центр евроатлантических наук, продвигающий в сербском обществе идею вступления в НАТО, парадоксальным образом охарактеризовал как "российский почерк в организации протестов". Президент страны Вучич, обращаясь к гражданам в среду, также усмотрел в протесте след иностранных спецслужб, однако указал, что они, вероятно, представляют государства региона. "Мы стали свидетелями агрессивного политического протеста, противозаконного, несогласованного с полицией, вопреки всем правовым актам. Лица праворадикальной ориентации, экстремисты профашистских организаций напали на Народную скупщину, ворвались в парламент Сербии, несколько часов жестоко нападали на сотрудников полиции Сербии, оскорбляли их, забрасывали камнями, били. Полиция ответила только после того, как они захватили холл парламента. Протестующие использовали ножи, камни, "коктейли Молотова". Протест был хорошо организован, было влияние иностранных факторов, иностранных служб, этим будет внимательно заниматься наша полиция", — заявил Вучич.

Описание Президент Сербии Александр Вучич © EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

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Вучич связал протесты и столкновения с полицией с предстоящими переговорами под покровительством ЕС по вопросу непризнанного Косова. "Делегация Сербии под большим давлением отправляется на переговоры по Косову, где мы не будем теперь настолько сильными, как могли бы", — сообщил сербский лидер. Тем не менее ночной протест против эпидемиологических мер заставил правительство страны скорректировать свои шаги. Обращаясь к народу, Вучич заявил, что "лично он за комендантский час", однако его "коллеги по кризисному штабу — против". Поэтому он предоставляет право специалистам принять окончательное решение в сложившейся ситуации. Естественно, протестующие приняли такое решение как свою безусловную победу и немедленно назначили новую акцию протеста на ближайший вечер. Вторая волна Специалисты сходятся в том, что вторую волну коронавируса в Сербии вызвали сразу несколько факторов. Во-первых, это организованные оппозицией протесты перед отменой чрезвычайного положения с требованиями прекратить комендантский час. Во-вторых, это парламентские и местные выборы, которые прошли в Сербии 21 июня и 1 июля (повторное голосование на более чем 200 участках). В-третьих, серьезным ударом по общественному здоровью стал футбольный матч между белградскими командами "Црвена звезда" и "Партизан", собравший около 5 тыс. зрителей.

Описание Болельщики ФК "Партизан", 10 июля 2020 года © AP Photo/Darko Vojinovic

Как заявил в среду журналистам член кризисного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии Предраг Кон, причиной новой волны коронавируса "стало безответственное поведение": "Речь идет о предвыборных акциях, спортивных событиях, которые вообще нельзя было проводить таким образом. Когда была принята идея об ослаблении ограничительных мер, никто отдельно не подумал о футбольном дерби. Это также совпало с периодом массового празднования выпускных вечеров. Было и безответственное поведение отдельных политиков во власти, здесь не о чем спорить, это совершенно точно. Все это привело к массовой передаче вируса, но что это будет настолько взрывная передача вируса, этого действительно никто не ожидал".

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Говоря о безответственном поведении политиков, Кон, видимо, намекает на президента Вучича, который в окружении своих соратников 21 июня объявил о победе на парламентских выборах, после чего в узком кругу единомышленников отпраздновал это событие. По данным сербских СМИ, многие участники президентской вечеринки в ночь на 22 июня заразились, среди них глава Канцелярии по Косову и Метохии, заместитель президента в правящей Сербской прогрессивной партии Марко Джурич, спикер Народной скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович, министр обороны страны Александар Вулин. Кстати, последний из-за коронавируса даже не смог принять участие в параде Победы на Красной площади. Сам Вучич не заболел, хотя сербский лидер в общении с прессой намекает, что и его болезнь не обошла стороной, обещая, однако, "рассказать об этом позже". Дария Кисич-Тепавчевич, видный сербский эпидемиолог, которую прочат на пост министра здравоохранения в новом правительстве, также указала на неожиданный для специалистов уровень активности коронавируса, который "фиксируется прежде всего в столице, где ситуация крайне тревожная". "Больницы города быстро заполняются, что требует максимальной осторожности и участия всего населения в противостоянии вирусу", — сказала доктор. Она призвала население соблюдать дистанцию, носить защитные маски и избегать массовых акций. "Существуют группы и отдельные личности, которые не соблюдают этих мер, они представляют опасность для всех нас", — считает доктор. Размах эпидемии К настоящему моменту вторая волна эпидемии коронавируса охватила Белград, Шабац, Ужице, Чачак, Крагуевац, Пожегу, Лучани, Кралево, Валево, Прибой, Ариле, Иваницу, Нови-Пазар, Тутин, Владичин-Хан, Вране и другие города и муниципалитеты, где введен режим чрезвычайной ситуации. Врачи сообщают, что вторая волна вируса в стране отличается тяжелой клинической картиной (у 70–80% фиксируется пневмония) и обилием молодежи среди заразившихся.

Как сообщил министр здравоохранения Златибор Лончар, за последние 24 часа в больницы доставлено 227 человек с воспалением легких, при этом всего с коронавирусом госпитализированы 357 человек. С начала эпидемии в семимиллионной стране заразились 17 076 человек, из них умер 341. Показатель летальности составляет 2%, к аппаратам ИВЛ подключены 118 человек. Всего в больницах Сербии в настоящий момент находятся 4000 пациентов с подтвержденными результатами тестов или с симптомами, которые ждут результатов анализов, с момента начала эпидемии в Сербии тестирование прошли свыше 464 тыс. человек. Эпидемиологические меры По данным кабмина Сербии, запасов продовольствия в стране хватит на год, более того, страна продолжает продавать продукты своим соседям по региону. Работа госучреждений, иностранных посольств и учебных заведений продолжается с соблюдением строгих санитарных мер. Функционируют аэропорты, беспрепятственно осуществляется железнодорожное и автобусное сообщение. В городах с введенным режимом ЧС запрещены собрания свыше пяти человек в закрытых помещениях и на открытом воздухе, включая парки и спортивные площадки, прекратили работу бассейны и спа-центры. В закрытых помещениях — торговых центрах и офисах — обязательным является ношение масок и соблюдение дистанции два метра. Запрещены массовые празднования, вечеринки, спортивные и развлекательные мероприятия. Разрабатываются меры по ограничению работы кафе и ресторанов.

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Строгие меры вводятся в общественном транспорте: пассажиры обязаны носить маски, салоны автобусов, трамваев и троллейбусов должны регулярно проветриваться и дезинфицироваться. В детсадах, школах и вузах также предпринимаются повышенные меры безопасности. Рекомендовано отложить все массовые мероприятия, работу с детьми и вступительные экзамены предписано осуществлять при строжайшем соблюдении санитарных норм. Последние являются обязательными и для религиозных объектов, что особенно важно в преддверии Дня Петра и Павла, отмечаемого 12 июля. Повышенные требования предъявляются к работе косметических салонов, парикмахерских, фитнес-центров, тренажерных залов. Государственным учреждениям предписано предпринять все необходимые меры для защиты своих сотрудников, а также для безопасного предоставления услуг гражданам и проводить усиленную дезинфекцию объектов. Помощь армии Пока в столице страны, где больницы переполнены зараженными, проходят очередные протесты, в борьбу с эпидемией активно включилась армия Сербии. Под руководством министра обороны Александара Вулина, уже излечившегося от COVID-19, военные разбили временный госпиталь на 500 коек на территории белградского культурно-спортивного комплекса "Штарк Арена". Госпиталь предназначен для больных с легкой формой вызванного коронавирусом заболевания и для выздоравливающих. Во время первой волны пандемии в стране на "Штарк Арене" также располагался временный госпиталь, который функционировал с 4 апреля по 9 мая.

Описание Временный госпиталь на территории культурно-спортивного комплекса "Штарк Арена" © EPA-EFE/ANDREJ CUKIC