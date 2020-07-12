В Петербурге возбудили дело после вооруженного ограбления отделения банка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после вооруженного ограбления отделения банка в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой") после разбойного нападения на финансово-кредитное учреждение в Кировском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники полиции продолжают поиски злоумышленника", - говорится в сообщении.

11 июля около 16:50 мск в полицию поступило сообщение о том, что примерно в 16:40 мск в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на проспекте Ветеранов, забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. По уточненной информации, он произвел несколько выстрелов, после чего, угрожая сотруднику учреждения, похитил 3,5 млн рублей и скрылся.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, деньги похищены из отделения Совкомбанка, куда неизвестный ворвался с пистолетом. По словам собеседника агентства, в результате происшествия пострадавших нет.