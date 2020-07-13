В СК подтвердили возбуждение дела против экс-главы района в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону, который подозревается в непринятии мер по пресечению незаконной торговли. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что бывший глава Первомайского района Артур Григорян задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, а в его доме прошли обыски.

"Следственными органами СК РФ по Ростовской области по материалам оперативно-разыскной деятельности, предоставленным УФСБ России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Первомайского района города Ростова-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, зная, что на территории Первомайского района города находятся не менее 86 незаконно функционирующих нестационарных торговых объектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без разрешительных документов, доход от деятельности и использования земельных участков которых должен при надлежащем документальном оформлении пополнять бюджет Ростова-на-Дону, и используя свои должностные полномочия давал подчиненным сотрудникам незаконные указания о непринятии мер по пресечению незаконной торговли на подведомственной ему территории.

В СК подчеркнули, что действия подозреваемого повлекли причинение материального ущерба в виде упущенной выгоды от незаконного функционирования установленных без разрешительной документации нестационарных торговых объектов. Источник ранее сообщал ТАСС, что ущерб городскому бюджету от действий бывшего главы района составил более 14 млн рублей.

Прокуратура Первомайского района Ростова-на-Дону признала законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы администрации района. Ход расследования уголовного дела взят на контроль, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.