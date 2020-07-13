Суд в Москве повторно продлил арест полицейского, расстрелявшего коллег в метро

"Сегодня Пресненский суд повторно рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей нашему подзащитному Смирнову, оставив его под стражей до 18 сентября", - сказал защитник.

Ранее Московский городской суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Смирнова, признав незаконным продление ему ареста по причине нарушения права экс-полицейского на защиту в виду отсутствия его в суде при предыдущем продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Корчагин пояснил, что, по его мнению, суд вновь мотивировал необходимость оставления Смирнова под арестом исключительно по формальным основаниям тяжести обвинения. "Суд на данной стадии не вправе оценивать доказательства виновности или невиновности обвиняемого по существу. Между тем, ряд материалов уголовного дела, к изучению которого приступила защита, позволяют говорить о том, что следствие установило не все обстоятельства, имеющие значение для дела и подлежащие обязательному установлению в ходе предварительного расследования. Мы не хотели бы преждевременно освещать ряд противоречий и белых пятен в данном деле, поскольку следствие не проявляет интерес к обстоятельствам, имеющим непосредственное отношение к предмету расследования. Указание на них последует после анализа всех материалов, после окончания процесса ознакомления с делом в итоговом ходатайстве защиты", - заявил адвокат.

Ранее другой адвокат Смирнова Александр Самухов отмечал, что дело окончено следователем преждевременно, так как, следствием не установлены факты, в частности действия сотрудников ОСБ до инцидента. Он отметил, что расследование велось с обвинительным уклоном, без какого-либо реального анализа действия сотрудников ОСБ на Московском метрополитене, что, в конечном итоге, привело к неразрешению ряда вопросов, важных для установления истины по делу. Еще один защитник полицейского Руслан Соловьев заявил, что "о суде говорить пока рано, в том числе о составе, будет суд присяжных или профессиональный судья, но однозначно защита будет настаивать на возвращении дела следствию и ответе на ряд вопросов, о которых неоднократно говорили мои коллеги".