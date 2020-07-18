Пожарные считают, что пожар в соборе в Нанте не пойдет по сценарию Нотр-Дама

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла во городе Нант не будет развиваться по сценарию пожара в соборе Парижской Богоматери, который произошел в 2019 году и уничтожил деревянную крышу храма вместе со шпилем. Об этом в субботу сообщил глава пожарной службы департамента Лоран Ферле.

"Это не будет сценарий пожара в соборе Парижской Богоматери или пожара в этом же соборе в 1972 году", - приводит его слова издание Le Dauphine. По его словам, огонь в основном повредил орган собора. Платформа, на которой он расположен, может обрушиться, однако крыша, перекрытия которой были ранее заменены на бетонные, не пострадала.

Сообщение о возгорании в соборе Святых Петра и Павла поступило утром в субботу. По последним данным, на месте работают 104 пожарных. Согласно информации AFP, пожар удалось взять под контроль.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. В соборе уже не первый раз происходит пожар. В 1972 году пламя уничтожило крышу храма. На ликвидацию последствий возгорания и реставрацию здания ушло 13 лет. Собор смог вновь открыться для прихожан только в 1985 году.