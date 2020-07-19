Адвокат Сафронова заявил, что центр Мартина Лариша не упоминается в материалах дела

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Центр анализа и профилактики безопасности (Centrum pro bezpecnostni analyzy a prevenci, CBAP), не упоминается в деле советника главы Роскосмоса и экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов.

"В тех материалах, которые представили на ознакомление стороне защиты, данная организация не упоминается", - сказал он. В настоящее время Центр анализа и предотвращения безопасности возглавляет гражданин Чехии Мартин Лариш.

Ранее телерадиокомпания Би-би-си опубликовала письмо Лариша, в котором он подтверждает факт знакомства с Сафроновым, но опровергает, что работает на чешскую спецслужбу.

Как сообщал источник ТАСС в разведывательном сообществе, Лариш в 2010-2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny ("Лидове новины", "Народная газета"), позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. По словам источника, деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником. Перед этим о неоднократных встречах Сафронова и Лариша написало издание "Проект". Официальным подтверждением этих сведений ТАСС не располагает.