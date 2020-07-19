В Красноярске потушили пожар в административно-производственном здании

ТАСС, 19 июля. Специалисты потушили возгорание в административно-производственном здании в Ленинском районе Красноярска, сообщается на сайте главного управления МЧС по краю.

"В 21:52 (17:52 мск) 19 июля ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

В 14:18 мск пожар был локализован на площади 500 кв. м.

Крыша двухэтажного административно-производственного здания, где по данным открытых источников, расположены офисы нескольких компаний и две автомойки, загорелась в 16:08 (12:08 мск), была угроза распространения огня.