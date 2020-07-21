Зеленский взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский осведомлен о захвате заложников в центре Луцка и заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий на личном контроле", - заявил президент.

Полиция Волынской области сообщила ранее, что неизвестный мужчина захватил утром во вторник автобус с пассажирами в центре Луцка. По данным полиции, всего в автобусе может находиться до 20 человек.

Сотрудники силовых структур оцепили Театральную площадь, а также прилегающие территории в городе, введена спецоперация "заложник". В полиции сообщают, что у злоумышленника может быть при себе большое количество оружия, в том числе гранаты. Издание "Страна" сообщила, что мужчина якобы заявил о заминировании автобуса, а также что одна из мин установлена "в людном месте города, которая может сдетонировать".