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В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники

По данным полиции, мужчина пока не предъявляет каких-либо требований
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© garmoncheg/Shutterstock/FOTODOM, архив

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине и взял пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.

"Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие", - сказано в сообщении. Силовики ввели в области план "заложник", территория центра Луцка перекрыта.

Как уточнила полиция, всего в заложниках могут находиться около 20 человек. Пока мужчина не предъявляет каких-либо требований. Его личность устанавливается.

Местное издание "Волынские новости" опубликовало фото автобуса, несколько окон выбиты, на оставшихся видны пулевые отверстия. Издание уточняет, что автобус следовал по местному маршруту "Берестечко - Красниловка".

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