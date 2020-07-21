В ФРГ начался суд над экстремистом, устроившим стрельбу рядом с синагогой

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Судебный процесс над 28-летним гражданином Германии Штефаном Б. начался во вторник в Магдебурге (федеральная земля Саксония - Анхальт). Именно он, как полагает обвинение, в октябре прошлого года устроил стрельбу возле синагоги города Галле и убил двух человек.

Штефан Б. обвиняется сразу в 13 правонарушениях, в том числе в двух убийствах, в покушении на убийство 68 человек, нанесении опасных телесных повреждений, разжигании межнациональной розни.

9 октября 2019 года Штефан Б. приехал на арендованном автомобиле к синагоге в Галле и с оружием в руках попытался проникнуть внутрь. Ему это не удалось, так как дверь забаррикадировали изнутри. После неудачной попытки он убил случайную прохожую и обстрелял турецкую закусочную, где погиб еще один человек. Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.

После этого экстремист скрылся на автомобиле. В пригороде Галле он ранил двоих человек. Задержать Штефана Б. удалось после того, как он, уходя от погони, врезался в грузовик. Свои действия он снимал на камеру и транслировал в интернете. Видеозапись будет продемонстрирована в первый день слушаний.

По данным следствия, подозреваемый действовал "по антисемитским, расистским и ксенофобским мотивам". Планируя нападение на синагогу, он вооружился 8 единицами огнестрельного оружия, несколькими взрывными устройствами, приобрел шлем и бронежилет. "Подозреваемый хотел пробраться в здание и убить как можно больше находившихся там людей", - отмечали в прокуратуре.

Как говорил ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, правый экстремизм представляет собой самую серьезную угрозу для внутренней безопасности Германии. По оценке Федерального ведомства по охране Конституции, в стране насчитывается 32 080 правых радикалов.