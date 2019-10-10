Что известно о нападении на синагогу на востоке Германии

9 октября в Галле на востоке Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба. Сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату на территорию еврейского кладбища и открыли огонь у синагоги на улице имени Гумбольдта. В результате стрельбы погибли два человека. Еще двое были госпитализированы.

Первоначально сообщалось, что преступников было двое, они были вооружены автоматическим оружием и одеты в полевую форму, их лица закрывали маски. DPA со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что нападавшие также заложили перед зданием синагоги самодельное взрывное устройство. После нападения стрелявшие скрылись на автомобиле.

По данным Bild, преступник, пытаясь скрыться после нападения, попал в аварию с грузовиком на трассе B91 примерно в 40 км от Галле.

Позднее в Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле, неизвестный попытался совершить нападение на турецкую закусочную. Стрелок пытался кинуть в заведение пиротехническое изделие, а после открыл стрельбу.

Полиция сообщила о задержании одного подозревамого. Речь идет о 27-летнем гражданине Германии. По данным DPA, полицейские полагают, что он действовал в одиночку.

Преступник транслировал нападения в интернете, запись длится около 35 минут. Трансляцию в Twitch посмотрели около 2,2 тыс. человек.

СМИ также сообщили о "манифесте", который якобы 1 октября опубликовал подозреваемый. В PDF-документе содержатся фотографии использованных при нападении оружия и боеприпасов, а также расистские высказывания.