СМИ: в интернете появился предполагаемый "манифест" подозреваемого в нападении в Галле

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в нападении на синагогу в городе Галле, по всей видимости, опубликовал ранее в интернете своего рода "манифест". Об этом сообщил в четверг телеканал N-TV со ссылкой на аналитическую фирму SITE Intelligence Group, которая специализируется на наблюдении за экстремистскими веб-сайтами.

Документ в формате PDF содержит фотографии использованных при нападении оружия и боеприпасов. В тексте также содержатся расистские высказывания, сообщает телеканал.

Как сообщает N-TV, документ, предположительно, создан 1 октября.

В среду у синагоги и турецкой закусочной в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Полиция задержала одного человека. Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.