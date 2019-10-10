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Расследование нападения в Галле

СМИ: в интернете появился предполагаемый "манифест" подозреваемого в нападении в Галле

Как сообщает телеканал N-TV, документ в формате PDF содержит фотографии использованных при нападении оружия и боеприпасов

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в нападении на синагогу в городе Галле, по всей видимости, опубликовал ранее в интернете своего рода "манифест". Об этом сообщил в четверг телеканал N-TV со ссылкой на аналитическую фирму SITE Intelligence Group, которая специализируется на наблюдении за экстремистскими веб-сайтами.

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Документ в формате PDF содержит фотографии использованных при нападении оружия и боеприпасов. В тексте также содержатся расистские высказывания, сообщает телеканал.

Как сообщает N-TV, документ, предположительно, создан 1 октября.

В среду у синагоги и турецкой закусочной в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Полиция задержала одного человека. Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.

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ГерманияРасследование нападения в Галле
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