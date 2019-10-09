Focus: стрелок в Галле транслировал нападения в интернете

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Преступник, обстрелявший в среду в Галле синагогу и турецкую закусочную, транслировал нападения в интернете. Как сообщило онлайн-издание Focus Online, видео длилось 35 минут.

По данным следствия, речь идет о 27-летнем гражданине Германии, который проживал в федеральной земле Саксония-Анхальт. Его учетная запись на стриминговых сервисах уже заблокирована. Видео имеется в распоряжении полиции.

В результате стрельбы погибли два человека, еще двое госпитализированы. Нападавший задержан.