СМИ: устроивший стрельбу у синагоги в Германии совершил нападение на турецкую закусочную

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Преступник, устроивший стрельбу в Галле, также пытался совершить нападение на турецкую закусочную. Об этом сообщил в среду телеканал n-tv со ссылкой на очевидцев.

Предполагаемый стрелок якобы пытался кинуть в заведение пиротехническое изделие, а также открыл стрельбу по витрине, сообщили в эфире. В результате этих действий никто не пострадал.

Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, погибли как минимум два человека. Нападавшие, которых, по предварительным данным, было двое, скрылись с места ЧП, позже полиция сообщила о задержании одного подозреваемого.

Недалеко от Галле, как пишет газета Bild, злоумышленники ранили водителя такси и, скорее всего, угнали его автомобиль.

Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.