Bild: один из стрелков в Галле попал в ДТП, пытаясь скрыться

ТАСС, 9 октября. Один из преступников, устроивших в среду стрельбу в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт в Германии), попал в автомобильную аварию, пытаясь скрыться. Об этом сообщило издание Bild.

Согласно этим данным, автомобиль стрелка столкнулся с грузовиком на федеральной трассе B91 примерно в 40 км от Галле. На место прибыл спецназ полиции ФРГ, в багажнике автомобиля обнаружено оружие. Трасса перекрыта.

На данный момент правоохранители официально не подтверждали информацию о задержании.

Как пишет Bild со ссылкой на источники в структурах безопасности ФРГ, один из подозреваемых является гражданином Германии. Издание не уточняет, о каком именно подозреваемом идет речь.

По данным газеты, полиция Германии взяла под усиленную охрану синагоги в Берлине, Лейпциге, Дрездене, Франкфурте-на-Майне, а также в ряде других городов на юго-западе страны. Федеральная полиция ФРГ также усилила контроль на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Центральной Германии. "Мы усиливаем контроль на железнодорожных вокзалах и в аэропортах в Центральной Германии, а также на путях сообщения с Польшей и Чехией", - говорится в сообщении правоохранительных органов, опубликованном в Twitter.

Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. Нападавшие, которых, по предварительным данным, было двое, скрылись с места ЧП, позже полиция сообщила о задержании одного подозреваемого. Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.