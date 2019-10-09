Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Bild: один из стрелков в Галле попал в ДТП, пытаясь скрыться

На место прибыл спецназ, в багажнике автомобиля обнаружено оружие

ТАСС, 9 октября. Один из преступников, устроивших в среду стрельбу в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт в Германии), попал в автомобильную аварию, пытаясь скрыться. Об этом сообщило издание Bild.

Согласно этим данным, автомобиль стрелка столкнулся с грузовиком на федеральной трассе B91 примерно в 40 км от Галле. На место прибыл спецназ полиции ФРГ, в багажнике автомобиля обнаружено оружие. Трасса перекрыта.

На данный момент правоохранители официально не подтверждали информацию о задержании.

Как пишет Bild со ссылкой на источники в структурах безопасности ФРГ, один из подозреваемых является гражданином Германии. Издание не уточняет, о каком именно подозреваемом идет речь. 

По данным газеты, полиция Германии взяла под усиленную охрану синагоги в Берлине, Лейпциге, Дрездене, Франкфурте-на-Майне, а также в ряде других городов на юго-западе страны. Федеральная полиция ФРГ также усилила контроль на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Центральной Германии. "Мы усиливаем контроль на железнодорожных вокзалах и в аэропортах в Центральной Германии, а также на путях сообщения с Польшей и Чехией", - говорится в сообщении правоохранительных органов, опубликованном в Twitter.

Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. Нападавшие, которых, по предварительным данным, было двое, скрылись с места ЧП, позже полиция сообщила о задержании одного подозреваемого. Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.

Теги
Германия
Реклама на ТАСС
В Москве задержали пьяного экс-росгвардейца, пытавшегося пройти в здание Счетной палаты
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС