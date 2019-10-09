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Запись трансляции стрельбы в Галле посмотрели 2,2 тыс. человек

Аккаунт, с которого велась трансляция, был заведен около двух месяцев назад и был использован для стриминга только один раз до трагедии в Германии

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Запись трансляции, которую вел преступник, обстрелявший в среду в Галле синагогу и турецкую закусочную, посмотрели около 2,2 тыс. человек по стриминговому сервису Twitch. Об этом сообщила компания-оператор данного сервиса, принадлежащего Amazon.

"Мы продолжаем расследовать происшедшее в Галле и хотели бы поделиться тем, что мы установили. Владелец аккаунта вел прямую передачу этого ужасающего деяния по стриминговому сервису Twitch в течение 34 минут, за это время [прямую] трансляцию увидели пять человек", - говорится в Twitter сервиса. По его данным, запись передачи "посмотрели примерно 2200 человек в течение 30 минут до того момента, когда видео было помечено [предупреждающим о нарушении] флажком и удалено из Twitch".

Данный аккаунт был заведен около двух месяцев назад и был использован для стриминга лишь один раз до трагедии в Германии.

В среду у синагоги в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. По данным СМИ, на территорию расположенного там еврейского кладбища нападавшие, которых было двое, бросили ручную гранату. Полиция ФРГ подтвердила, что, помимо стрельбы у синагоги в Галле, прозвучали выстрелы в Ландсберге, расположенном в 15 км от него. Полиция Галле после стрельбы задержала одного человека.

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Германия
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