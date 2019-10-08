Йом Кипур: традиции иудейского Судного дня

Вечером 8 октября начнется один из главных еврейских религиозных праздников — Йом Кипур. Согласно иудейским представлениям, этот день определяет судьбу человека в новом году.
В чем смысл праздника?
Йом Кипур — один из важнейших праздников еврейского календаря, который также называют Судным днем, Днем прощения или Днем отпущения грехов. Иудеи верят, что в первый день нового года (праздник Рош ха-Шана) определяется судьба человека на следующий год. В следующие десять дней человек, раскаиваясь в грехах, может улучшить свою судьбу. За это время нужно успеть раздать долги, выполнить все данные обещания и помириться со всеми, с кем находишься в ссоре.
В последний из Десяти дней покаяния — Йом Кипур — выносится окончательное решение о благосклонности судьбы в новом году. Синагогу в этот день зачастую посещают даже евреи, не соблюдающие другие традиции.
Историю праздника возводят к истории, рассказанной в Торе. 33 века назад Моисей поднялся на гору Синай, чтобы молить Бога о прощении своего народа, поклонявшегося золотому тельцу. В день, который сегодня называют Йом Кипур, он вернулся к народу и принес каменные скрижали и радостную весть: "Простил я по слову твоему".
Как празднуют Йом Кипур?
Йом Кипур празднуют от заката десятого дня еврейского месяца Тишрей до появления в небе звезд вечером одиннадцатого. По Григорианскому календарю в 2019 году Йом Кипур приходится на 8–9 октября.
За день до праздника полагается есть много и вкусно, для того чтобы подготовиться к суточному посту. Перед началом поста в доме зажигают свечи. В это время принято носить белое в знак чистоты намерений.
Капарот — одна из древних традиций Йом Кипура. Это ритуал вращения курицы или петуха над головой, во время которого птица вбирает в себя грехи человека. Завершается ритуал приношением птицы в жертву. В наше время вместо курицы часто используют деньги, которые потом отдают в благотворительные организации или раздают бедным.
Служба в Йом Кипур состоит из пяти частей и длится с утра до ночи с короткими перерывами. В молитвах верующие признаются в грехах, которые совершили за прошлый год. В конце службы в синагогах трубят в шофар — еврейский духовой инструмент, сделанный из рога животного. После завершения молитв и поста евреи собираются на семейный ужин. На стол обязательно подаются сладкие блюда.
Чего нельзя делать во время праздника?
В Йом Кипур запрещено работать (поэтому праздник называют еще и Субботой суббот), а также умываться, умащать тело маслами или мазями, предаваться плотским утехам и носить кожаную обувь. Все эти запреты связаны с усмирением души, отказом от роскоши и гедонизма.
Кроме того, на протяжении 25 часов (с заката 8 октября до восхода звезд 9-го) полагается соблюдать строжайший пост, во время которого нельзя ни есть, ни пить. Детям до девяти лет поститься запрещено, как и тем, кто болеет или имеет медицинские противопоказания.
В этот день в Израиле не ходит общественный транспорт и нет авиасообщения.