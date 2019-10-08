Йом Кипур: традиции иудейского Судного дня

Йом Кипур — один из важнейших праздников еврейского календаря, который также называют Судным днем, Днем прощения или Днем отпущения грехов. Иудеи верят, что в первый день нового года (праздник Рош ха-Шана) определяется судьба человека на следующий год. В следующие десять дней человек, раскаиваясь в грехах, может улучшить свою судьбу. За это время нужно успеть раздать долги, выполнить все данные обещания и помириться со всеми, с кем находишься в ссоре.

В последний из Десяти дней покаяния — Йом Кипур — выносится окончательное решение о благосклонности судьбы в новом году. Синагогу в этот день зачастую посещают даже евреи, не соблюдающие другие традиции.

Историю праздника возводят к истории, рассказанной в Торе. 33 века назад Моисей поднялся на гору Синай, чтобы молить Бога о прощении своего народа, поклонявшегося золотому тельцу. В день, который сегодня называют Йом Кипур, он вернулся к народу и принес каменные скрижали и радостную весть: "Простил я по слову твоему".