В Нидерландах не ожидают, что рассмотрение дела MH17 по существу начнется ранее 2021 года

ГААГА, 21 июля. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов не ожидает, что рассмотрение дела MH17 по существу начнется ранее 2021 года. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.

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"Судебный процесс по делу MH17 возобновится 31 августа, - отметили в прокуратуре. - Однако рассмотрение дела по существу не ожидается ранее 2021 года".

Кроме того, в ведомстве добавили, что в группе из трех прокуроров, представляющих дело в суде, произошли изменения. Деди Вуи-А-Цой с 1 августа приступит к работе в прокуратуре Роттердама, а ее место займет Манон Риддербекс.

"Риддербекс была активно вовлечена в расследование крушения MH17 с 2014 года и обладает обширными знаниями и опытом", - отметили в прокуратуре. Вместе с ней представлять дело в суде продолжат прокуроры Тейс Бергер и Вард Фердинандуссе.