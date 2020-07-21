В связи с захватом заложников в Луцке возбудили дело по статье "Теракт"

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное производство по статье "Террористический акт" Уголовного кодекса по факту захвата заложников в Луцке. Об этом сообщил в среду председатель СБУ Иван Баканов.

"По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка - Берестечко" следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины", - отметил он.

По словам Баканова, сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники были освобождены. "Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное", - отметил он.