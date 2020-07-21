Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины привлекли для переговоров с террористом, захватившим автобус с пассажирами в Луцке, его родственников, однако пока он на существенные уступки не идет. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Установлена его жена, и мы связались с ней, с его хорошими знакомыми. Все они уговаривают его сложить оружие, сдаться, но пока что он не идет навстречу. Каких-либо новых условий он не выдвигал", - отметил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Несколько минут назад первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль подошел к автобусу и передал для заложников еду и воду.