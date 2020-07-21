МВД подтвердило телефонный разговор Зеленского с террористом в Луцке

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил, что президент страны Владимир Зеленский лично говорил по телефону с террористом, который удерживает заложников в Луцке.

"Я предполагаю, что да", - сказал он во вторник в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос о том, был ли такой разговор.

Геращенко подтвердил также информацию террориста об одном раненом заложнике. "Ему оказали помощь те, кто был в автобусе, рана перевязана", - сказал он.

При этом замглавы МВД отметил, что о новых требованиях террориста информации нет. Всего, добавил он, в автобусе около 10 человек. "Точное количество неизвестно", - сказал Геращенко.