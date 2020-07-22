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Пожар на парковке на юго-западе Москвы потушили

Площадь возгорания составила 100 кв. м

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в здании неэксплуатируемой парковки на юго-западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 100 кв. м. Ранее произошло частичное обрушение четвертого и третьего этажей. По улице Академика Волгина частично перекрыто движение в обе стороны.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар произошел на пятом этаже 5-этажного неэксплуатируемого здания по адресу: улица Академика Волгина, дом 2. Сведения о пострадавших не поступали.

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