Пожар на парковке на юго-западе Москвы потушили

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в здании неэксплуатируемой парковки на юго-западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 100 кв. м. Ранее произошло частичное обрушение четвертого и третьего этажей. По улице Академика Волгина частично перекрыто движение в обе стороны.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар произошел на пятом этаже 5-этажного неэксплуатируемого здания по адресу: улица Академика Волгина, дом 2. Сведения о пострадавших не поступали.