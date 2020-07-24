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Источник: в Ингушетии обыскивают дом депутата парламента Алиева

По информации источника в силовых структурах, обыски могут быть связаны с делом Якуба Белхороева

МАГАС, 24 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски в доме депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева, сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах.

"В доме Микаила Алиева идут обыски. Предположительно, мероприятия связаны с делом Якуба Белхороева", - сказал источник.

Микаил Алиев с 2016 года является депутатом Народного собрания Ингушетии, член фракции "Единая Россия". В 2013 году занимал должность врио директора ФГБУ "Управление "Ингушмелиоводхоз".

Ранее СК РФ сообщил о задержании депутата республиканского парламента Ингушетии, экс-главы регионального управления Фонда социального страхования (ФСС) Якуба Белхороева, который, по версии следствия, оформив инвалидность себе и знакомым, похитил из ФСС 17 млн рублей. Суд заключил его под стражу.

В минувшую среду силовики после обысков задержали также председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафу Белхороева и директора аграрного техникума Курейша Белхороева, которые приходятся братьями Якубу Белхороеву.

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