Спасатели обнаружили тело девочки, унесенной течением на Волге в Калмыкии

ЭЛИСТА, 24 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в Волге тело девочки, которую в четверг унесло течением во время купания в районе поселка Цаган Аман Юстинского района Калмыкии, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе МЧС по республике.

"Поисково-спасательные работы, которые длились со вчерашнего дня, завершены. Тело утонувшей девочки 2008 года рождения обнаружено водолазами при помощи рыбацких снастей", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло на мелководье, где купались отец с двумя несовершеннолетними дочерями. Детей подхватило и понесло течением, одну дочь отец спас самостоятельно. Сообщение о происшествии поступило спасателям в четверг в 17:45 мск.