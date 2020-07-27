Защита Ефремова просит перенести начало суда над ним на срок после 5 августа

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Защита актера Михаила Ефремова направила ходатайство в Пресненский суд Москвы с просьбой перенести дату предварительного заседания по делу о ДТП на срок после 5 августа. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.

"Суд назначен на 29 июля, но в это время ни меня, ни второго защитника Ефремова не будет в Москве, мы будем в командировке", - сказал адвокат. Срок домашнего ареста у Ефремова истекает 9 августа, продлить эту меру пресечения может только суд.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Первое заседание суда по делу Ефремова назначено на 29 июля.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.