Жителя Соликамска приговорили почти к 10 годам колонии за попытку заживо сжечь знакомую

ПЕРМЬ, 27 июля. /ТАСС/. Соликамский городской суд приговорил к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы мужчину, который пытался заживо сжечь продавца магазина. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей судом с виновного взыскано 2 млн рублей", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в конце января 2020 года мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая. Во время ссоры он облил ее бензином и поджег, после чего скрылся. Администратор торгового зала сумела потушить одежду на потерпевшей и вызвала скорую помощь. Женщина получила 45% ожогов тела и более трех месяцев лечилась.